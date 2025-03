Bianca Censori ha un piano per salvare il matrimonio con Kanye West

Proprio i figli, però, sono stati alla base del recente scontro con l'ex Kim Kardashian. Ye ha infatti insistito per includere la voce della figlia 11enne North West nella sua ultima canzone "Lonely Roads Still Go To Sunshine" insime a quelle di Sean "Diddy" Combs, attualmente in prigione in attesa del processo per traffico sessuale. La madre è rimasta sconvolta dal fatto che abbia permesso alla preadolescente di esibirsi insieme al controverso magnate dell'hip-hop. Kim gli ha contestato, prima verbalmente e poi pare anche attraverso un legale, di non averla consultata e ha cercato di far cancellare la canzone.