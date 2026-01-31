Kanye West, matrimonio al limite con Bianca Censori: avrebbe cercato di lasciarlo più volte
Secondo John Monopoly, storico manager per il cantante sarebbe il momento più fragile della vita privata tra il disturbo bipolare e i ricoveri
© Tgcom24
Non è stata una provocazione pubblica né l'ennesima uscita fuori controllo a far vacillare Kanye West questa volta, ma qualcosa di molto più intimo: il rischio concreto di perdere sua moglie. La crisi con Bianca Censori, maturata lontano dai riflettori ma aggravata dal peso della sua instabilità mentale, sembra aver segnato un punto di rottura decisivo.
Negli ultimi mesi, il matrimonio con Bianca Censori avrebbe attraversato una fase di forte instabilità. Secondo fonti vicine alla coppia, lei avrebbe tentato più volte di allontanarsi prima che West accettasse di intraprendere un percorso psicoterapeutico. Un segnale chiaro di quanto la sofferenza mentale dell'artista abbia inciso non solo sulla sua immagine pubblica, ma anche sulle relazioni più intime.
West non ha mai nascosto la propria diagnosi di disturbo bipolare. Anzi, l'ha spesso esibita come parte del suo personaggio, salvo poi pagarne il prezzo nei momenti di scompenso. In un'intervista ha raccontato di essere precipitato in un profondo episodio depressivo dopo un cambio di farmaci antipsicotici, al punto da decidere per un ricovero in una clinica in Svizzera. Un passaggio che segna una differenza sostanziale rispetto al passato: non più la negazione, ma la richiesta di aiuto.
Chi gli è vicino descrive da anni lo stesso schema che si ripete: fasi di grave instabilità in cui West genera conflitti, scandali e fratture irreparabili, seguite da momenti di lucidità in cui prende coscienza dei danni provocati. Una consapevolezza che però si trasforma rapidamente in senso di colpa, rendendo difficile mantenere un equilibrio emotivo duraturo.
A confermare un cambio di passo è John Monopoly, storico manager e figura centrale nella carriera di West, secondo cui l'artista starebbe affrontando seriamente la propria salute mentale "per la prima volta dopo molto tempo". Un segnale di questa presa di responsabilità sarebbe la lettera di scuse pubblicata sul Wall Street Journal, in cui West ha cercato di contestualizzare, senza giustificarle, le sue dichiarazioni antisemite.
Nella lettera, il rapper collega parte dei suoi comportamenti a un trauma neurologico risalente a un grave incidente stradale avvenuto nel 2002, sostenendo che solo nel 2023 sarebbero stati riconosciuti danni al lobo frontale destro. "Mi pento profondamente e sono mortificato per le mie azioni" ha scritto, ribadendo di non essere né nazista né antisemita e di essere impegnato in un percorso di cura e cambiamento reale.
West ha inoltre raccontato come un episodio maniacale durato quattro mesi, seguito da una brusca modifica della terapia farmacologica, lo abbia fatto sprofondare in una depressione severa. In quel momento, Bianca Censori avrebbe avuto un ruolo centrale nel convincerlo a cercare un trattamento più adeguato, accompagnandolo in una struttura specializzata in Svizzera.
Il rapporto con Bianca Censori
La loro relazione, iniziata nel gennaio 2023 e culminata in una cerimonia privata mai del tutto chiarita, si inserisce in una biografia sentimentale complessa. Prima di Censori, West è stato sposato con Kim Kardashian per sette anni, un matrimonio finito nel 2021 ma ancora legato da quattro figli.