Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono una coppia? In Inghilterra impazza il gossip
Secondo i tabloid inglesi, i due avrebbero trascorso un weekend da 140mila euro in un hotel fuori Londra
© Getty
Sui tabloid britannici non si parla d'altro: il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton e la star americana Kim Kardashian sarebbero una coppia. A lanciare l'indiscrezione è il Sun, che parla di un weekend romantico trascorso all'Estelle Manor, favoloso hotel di lusso nelle Cotswolds, splendida zona collinare dell'Inghilterra centro-meridionale. Secondo la testata britannica, i due avrebbero organizzato un soggiorno da 120mila sterline, ossia 140mila euro.
La presunta fuga d'amore
Secondo il Sun, che ha ricostruito la presunta vacanza romantica tramite proprie fonti, Kardashian avrebbe raggiunto il Regno Unito con il suo jet privato, accompagnata da due assistenti. Hamilton avrebbe invece scelto l'elicottero, atterrando prima all'aeroporto di Oxford e poi raggiungendo l'Estelle Manor. Ai due sarebbe stato anche concesso l'uso esclusivo della spa dell'hotel, con tanto di massaggio di coppia. La presunta fuga d'amore si sarebbe conclusa con una cena in una sala privata. Costante, ma discreta, la presenza dei bodyguard, che avrebbero "vigilato" sulla coppia rimanendo però nell'ombra. Le guardie del corpo sarebbero rimasti fuori dalla porta della loro stanza, in modo che nessuno potesse in qualche modo disturbarli.
Da amicizia ad amore?
La vicinanza tra Hamilton e Kardashian non è affatto sorprendente. I due, infatti, si conoscono da anni: nel 2014 erano già stati avvistati assieme in occasioni pubbliche, in un momento in cui entrambi il cuore impegnato. Il pilota di F1, all'epoca in Mercedes e ora alla Ferrari, era sentimentalmente legato alla cantante Nicole Scherzinger: la relazione tra i due ha visto alti e bassi, dovuta alla distanza e all'impegno nelle rispettive carriere. Come raccontano le cronache rosa, Hamilton e Scherzinger si sono separati definitivamente nel 2015, rimanendo tuttavia in buoni rapporti. Kardashian, invece, all'epoca era sposatissima: il 24 maggio di quell'anno era infatti convolata a nozze a Firenze con il rapper e produttore discografico Kanye West, ora noto come Ye. I due hanno quattro figli: North, nata il 15 giugno 2013; Saint, nato il 5 dicembre 2015; Chicago e Psalm, entrambi avuti da madre surrogata e nati rispettivamente il 15 gennaio 2018 e il 10 maggio 2019. Poi il divorzio tra i due, finalizzato nel 2022.