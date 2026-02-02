Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono una coppia? In Inghilterra impazza il gossip

La vicinanza tra Hamilton e Kardashian non è affatto sorprendente. I due, infatti, si conoscono da anni: nel 2014 erano già stati avvistati assieme in occasioni pubbliche, in un momento in cui entrambi il cuore impegnato. Il pilota di F1, all'epoca in Mercedes e ora alla Ferrari, era sentimentalmente legato alla cantante Nicole Scherzinger: la relazione tra i due ha visto alti e bassi, dovuta alla distanza e all'impegno nelle rispettive carriere. Come raccontano le cronache rosa, Hamilton e Scherzinger si sono separati definitivamente nel 2015, rimanendo tuttavia in buoni rapporti. Kardashian, invece, all'epoca era sposatissima: il 24 maggio di quell'anno era infatti convolata a nozze a Firenze con il rapper e produttore discografico Kanye West, ora noto come Ye. I due hanno quattro figli: North, nata il 15 giugno 2013; Saint, nato il 5 dicembre 2015; Chicago e Psalm, entrambi avuti da madre surrogata e nati rispettivamente il 15 gennaio 2018 e il 10 maggio 2019. Poi il divorzio tra i due, finalizzato nel 2022.