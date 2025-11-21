La confessione shock di Kim Kardashian: "Il mio aneurisma potrebbe scoppiare per lo stress"

Kim Kardashian icona globale di moda, beauty e social
Nell'ultimo episodio del reality "The Kardashians", la star è scoppiata in lacrime
Non è tutto oro quello che luccica, specialmente nella vita di Kim Kardashian che ha fatto dell'ostentazione un brand milionario. Nell'episodio di debutto della settima stagione di "The Kardashians", andato in onda il mese scorso, aveva raccontato alla sorella Kourtney che i medici avevano individuato un "piccolo aneurisma" nel cervello. La situazione, però, potrebbe essere più grave del previsto.
Nel nuovo episodio andato in onda si vede Kim affrontare la risonanza magnetica, con i medici "terrorizzati" all'idea che l'aneurisma cerebrale possa "rompersi" da un momento all'altro per colpa del suo stile di vita. Secondo gli specialisti, il rigonfiamento sarebbe stato infatti provocato proprio dallo stress. Subito dopo la risonanza, le telecamere hanno mostrato l'imprenditrice in lacrime, al telefono, mentre sussurra: "Perché diavolo sta succedendo tutto questo?".
Uno dei punti più controversi è quando Kim dice che i medici hanno indicato lo stress come causa dell'aneurisma. Un'affermazione che ha già suscitato la reazione dei medici, i quali invitano a considerare con prudenza la correlazione diretta tra i due fenomeni. Secondo alcuni esperti, lo stress può innalzare la pressione arteriosa (fattore di rischio per aneurismi), ma non ne è una causa autonoma e certa.
Di certo non è un periodo rilassante per la Kardashian. Negli ultimi mesi è messa sotto con lo studio per superare l'esame di legge (accusando ChatGpt di averle fatto fallire i test), ha dovuto fare i conti con la ricomparsa della psoriasi (che non le si era manifestata da quando si era separata dal suo ex), oltre a destreggiarsi tra un ex marito non facile come Kaney West e prendersi cura dei quattro figli. Tutto sotto l'occhio invadente di social e media.
Nel frattempo, Kim ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. A "Good Morning America"ha dichiarato di essersi sottoposta a uno screening tramite una Prenuvo Scan (risonanza total body di medicina preventiva) e "tantissime altre risonanze al cervello" al Cedars‑Sinai Medical Center. Ha anche parlato anche del suo ex matrimonio definendolo quasi come una condizione mentale e una fonte di forte stress. Kim ha colto l'occasione anche per riflettere sullo "stile di vita Kardashian"è sulla vera ricchezza: "La salute è ricchezza. Devi stare attento a tutto quello che fai"