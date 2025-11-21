La confessione shock di Kim Kardashian: "Il mio aneurisma potrebbe scoppiare per lo stress"

Di certo non è un periodo rilassante per la Kardashian. Negli ultimi mesi è messa sotto con lo studio per superare l'esame di legge (accusando ChatGpt di averle fatto fallire i test), ha dovuto fare i conti con la ricomparsa della psoriasi (che non le si era manifestata da quando si era separata dal suo ex), oltre a destreggiarsi tra un ex marito non facile come Kaney West e prendersi cura dei quattro figli. Tutto sotto l'occhio invadente di social e media.