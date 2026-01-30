Kendall Jenner audace e magnetica è la "beauty girl" del momento
Supermodella, imprenditrice, icona di bellezza: la ex "timida" delle sorelle Kardashian entra nella famiglia Armani con un ruolo speciale
Kendall Jenner è la nuova Global Fragrance Ambassador di Emporio Armani (credit: Armani Beauty) © Ufficio stampa
La stella di Kendall Jenner brilla come non mai. Trent'anni compiuti lo scorso novembre, 284 milioni di follower solo su Instagram, definirla semplicemente supermodella è fin troppo riduttivo. La sua padronanza nel muoversi tra moda, bellezza e business ha fatto di lei un talento poliedrico. La sua carriera scandita da sfilate, campagne moda internazionali e dalla guida dei suoi brand, le ha fatto guadagnare anche un posto speciale nel cuore dei marchi più prestigiosi.
Kendall Jenner volto di una nuova fragranza
È stato Armani beauty ad annunciare che la modella di fama mondiale è la nuova Global Fragrance Ambassador di Emporio Armani e, dal prossimo febbraio, sarà protagonista della campagna dedicata al nuovo profumo Power of You Eau de Parfum. "Entrare a far parte della famiglia Emporio Armani è stata una scelta naturale - ha sottolineato Kendall Jenner -. Ho sempre amato il suo messaggio: un invito ad essere semplicemente se stessi".
© Ufficio stampa
Kendall Jenner, Global Fragrance Ambassador di Emporio Armani, per la nuova fragranza femminile "Power of You Eau de Parfum" (credit: Armani Beauty)
Creata dai nasi Nisrine Grillié e Nadège Le Garlantezec, la nuova fragranza è audace e magnetica e irradia un'energia intrisa di positività. Si apre con un accordo frizzante e vivace di frutto della passione che, unito alla radiosità morbida del frangipani, crea un contrasto armonioso con la sensualità avvolgente della vaniglia. Pensata per donne sicure delle proprie convinzioni che incarnano con piena consapevolezza la loro forza e che, insieme, diventano un collettivo potente, è un invito a valorizzare la propria risolutezza interiore.
Cosa ha fatto Kendall Jenner?
Supermodella, imprenditrice e figura mediatica la cui attività abbraccia i mondi della moda, del beauty e del business. La sua carriera nella moda ha conosciuto una rapida ascesa dopo aver sfilato per Marc Jacobs, per la collezione autunno 2014. Da allora Kendall Jenner è apparsa sulle copertine delle principali riviste del settore in tutto il mondo e ha sfilato per le principali maison internazionali, spaziando dall’Haute Couture al prêt-à-porter, fino alla lingerie. Nel 2023 è stata nominata Global Brand Ambassador di L’Oréal Paris, diventando il volto di importanti campagne make-up e incarnando il messaggio del brand legato alla fiducia in se stessi e all’autostima. Lontano dai riflettori, le sue passioni riflettono il suo spirito avventuroso e creativo. È un'amante dei cavalli e ha preso parte a gare di equitazione, coltiva un forte interesse per il décor e il design e nutre una passione per il mondo dell’automobile, apprezzandone tanto l’estetica quanto il brivido dell’adrenalina.