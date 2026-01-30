Kendall Jenner audace e magnetica è la "beauty girl" del momento

Supermodella, imprenditrice e figura mediatica la cui attività abbraccia i mondi della moda, del beauty e del business. La sua carriera nella moda ha conosciuto una rapida ascesa dopo aver sfilato per Marc Jacobs, per la collezione autunno 2014. Da allora Kendall Jenner è apparsa sulle copertine delle principali riviste del settore in tutto il mondo e ha sfilato per le principali maison internazionali, spaziando dall’Haute Couture al prêt-à-porter, fino alla lingerie. Nel 2023 è stata nominata Global Brand Ambassador di L’Oréal Paris, diventando il volto di importanti campagne make-up e incarnando il messaggio del brand legato alla fiducia in se stessi e all’autostima. Lontano dai riflettori, le sue passioni riflettono il suo spirito avventuroso e creativo. È un'amante dei cavalli e ha preso parte a gare di equitazione, coltiva un forte interesse per il décor e il design e nutre una passione per il mondo dell’automobile, apprezzandone tanto l’estetica quanto il brivido dell’adrenalina.