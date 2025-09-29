Il sette volte campione di Formula 1 ha dovuto far sopprimere l'animale dopo giorni di agonia
© Tgcom24
Grave e triste lutto per Lewis Hamilton. Il pilota ha dovuto dire addio al suo amato cane Roscoe di circa 13 anni. "Dopo quattro giorni di terapia intensiva, lottando con tutte le forze che aveva, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita". Il campione di Formula 1 ha infatti dovuto sopprimere il bulldog dopo essergli rimasto al fianco per giorni, da quando lo aveva portato d'urgenza in una clinica veterinaria dopo "ore spaventose" durante le quali le sue condizioni erano peggiorate rapidamente. "Ho perso il mio migliore amico", ha scritto Hamilton sui social annunciando la tragica notizia.
"Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Mi sento così grato e onorata di aver condiviso la mia vita con un'anima così bella, un angelo e un vero amico. Accogliere Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso e custodirò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme", ha aggiunto il pilota in un lungo post su Instagram in cui racconta della difficile decisione che ha dovuto prendere: "Nonostante abbia perso Coco, non mi era mai capitato di dover sopprimere un cane prima, anche se so che mia madre e molti amici intimi l'hanno fatto. È una delle esperienze più dolorose e provo un profondo legame con tutti coloro che hanno attraversato la perdita di un animale domestico amato. Sebbene sia stato così difficile, averlo con me è stata una delle cose più belle della vita, amare così profondamente ed essere riamati. Grazie a tutti per l'amore e il sostegno che avete dimostrato a Roscoe nel corso degli anni. È stato davvero speciale assistervi e sentirlo. È morto domenica sera, 28 settembre, tra le mie braccia", ha concluso.
Venerdì 26 settembre Hamilton aveva informato i suoi fan sui social che il suo cane era entrato in coma, esprimendo il timore che non riuscissero a svegliarlo: "Per favore, tenete Roscoe nei vostri pensieri. Voglio tenervi tutti aggiornati. Roscoe ha preso di nuovo la polmonite e faceva fatica a respirare" e ha poi aggiunto: "È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo mentre lo controllavano, e durante i controlli il suo cuore si è fermato. Sono riusciti a fargli riprendere il battito cardiaco e ora è in coma. Non sappiamo se si sveglierà. Domani cercheremo di svegliarlo. Sono al suo fianco e voglio ringraziarvi tutti per le vostre preghiere e il vostro sostegno."
Hamilton ha accolto Roscoe nella sua vita nel 2013 e l'amato bulldog lo ha accompagnato in numerose gare di F1 a Silverstone e in tutta Europa nel corso degli anni. Tra queste, un viaggio a Istanbul dove Hamilton ha conquistato il suo settimo titolo piloti, eguagliando il record di Michael Schumacher.
L'ultima apparizione pubblica di Roscoe è stata al Gran Premio di Gran Bretagna a luglio di quest'anno, quando è salito sul palco di un evento insieme ad Hamilton.
A maggio il pilota aveva espresso la speranza di poter portare Roscoe con sé al Gran Premio d'Italia , segnando la sua prima gara a Monza con la Ferrari rossa. Tuttavia, il suo amico a quattro zampe non era presente nel paddock. Grazie alla fama mondiale di Hamilton, anche Roscoe si è guadagnato un seguito considerevole. Il cane aveva infatti una sua pagina Instagram con ben 1,3 milioni di follower, molti dei quali si sono affrettati a commentare dopo la straziante notizia della scomparsa di Roscoe.
Hamilton avrebbe dovuto recarsi in Italia venerdì per partecipare a un test sugli pneumatici Pirelli sul circuito del Mugello. Tuttavia, ha scelto di non partire per rimanere al fianco di Roscoe ed è stato sostituito dal pilota di riserva Zhou Guanyu , sceso in pista condividendo la vettura con Charles Leclerc .
All'inizio dell'anno il tenace bulldog aveva avuto già un attacco di polmonite, superato tuttavia con successo. Questa volta non ce l'ha fatta.
Commenti (0)