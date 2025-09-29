"Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Mi sento così grato e onorata di aver condiviso la mia vita con un'anima così bella, un angelo e un vero amico. Accogliere Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso e custodirò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme", ha aggiunto il pilota in un lungo post su Instagram in cui racconta della difficile decisione che ha dovuto prendere: "Nonostante abbia perso Coco, non mi era mai capitato di dover sopprimere un cane prima, anche se so che mia madre e molti amici intimi l'hanno fatto. È una delle esperienze più dolorose e provo un profondo legame con tutti coloro che hanno attraversato la perdita di un animale domestico amato. Sebbene sia stato così difficile, averlo con me è stata una delle cose più belle della vita, amare così profondamente ed essere riamati. Grazie a tutti per l'amore e il sostegno che avete dimostrato a Roscoe nel corso degli anni. È stato davvero speciale assistervi e sentirlo. È morto domenica sera, 28 settembre, tra le mie braccia", ha concluso.