Madonna svela la data d’uscita del nuovo album
Il titolo è un richiamo al quasi omonimo progetto musicale uscito a novembre 2005
L'immagine con cui Madonna ha svelato la data del nuovo album © Instagram
La regina del pop si prepara a tornare con un nuovo album. Sul suo profilo Instagram, Madonna ha annunciato che il disco si chiamerà "Confessions On A Dance Floor: Part II" e uscirà il 3 luglio 2026. A giudicare dal titolo potrebbe trattarsi di un "seguito", spirituale o effettivo, del suo decimo album, uscito nel novembre del 2005, oltre vent'anni fa.
La cancellazione dei post su Instagram
Nei giorni precedenti all'annuncio Madonna ha cancellato tutti i post presenti sul suo profilo Instagram, preannunciando l'inizio di un nuovo percorso musicale.
Già in passato l'artista aveva fatto qualcosa di simile: tra febbraio e marzo 2025 aveva eliminato gran parte dei contenuti dal feed, lasciando solo alcune riflessioni personali e delle immagini legate alla copertina di CR Fashion Book.
Gli altri indizi
Parallelamente, anche il sito ufficiale dell'artista è stato aggiornato con una grafica enigmatica in cui compaiono le scritte "Confessions on a Dancefloor", "Confessions on a Dancefloor II" e "COADF 2". L'immagine principale mostra una figura femminile sdraiata, con tacchi alti e gambe divaricate, con un altoparlante collocato tra di esse: una composizione fortemente simbolica, perfettamente in linea con l'immaginario provocatorio che da sempre caratterizza Madonna, tra sessualità esplicita e cultura pop.
Uno sguardo al passato
Anche la biografia Instagram è stata modificata con la frase "Time goes by so slowly", estratta da "Hung Up", uno dei brani più iconici di "Confessions on a Dance Floor". Un dettaglio che ha subito spinto gli appassionati a immaginare un possibile ritorno a quell'era discografica, il cui album del 2005 rappresenta uno dei successi più importanti della sua carriera, con oltre dieci milioni di copie vendute e la vetta delle classifiche in numerosi Paesi. Il singolo Hung Up, basato su un campionamento degli Abba, dominò le chart internazionali, mentre tracce come "Sorry" e "Jump" contribuirono a definire un'identità dance coerente e riconoscibile, premiata anche con un Grammy come miglior album elettronico/dance.
Al momento non è dato sapere come sarà il nuovo album, tuttavia è lecito aspettarsi un ritorno a sonorità simili a quelle del disco del 2005, che ha indubbiamente segnato una delle fasi più importanti della lunga carriera di Madonna. Non stupirebbero anche eventuali collaborazioni con altri grandi nomi della scena pop statunitense. Per avere maggiori certezze sarà necessario pazientare fino all'uscita della tracklist ufficiale e del primo singolo.