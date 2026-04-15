Madonna svela la data d’uscita del nuovo album

Al momento non è dato sapere come sarà il nuovo album, tuttavia è lecito aspettarsi un ritorno a sonorità simili a quelle del disco del 2005, che ha indubbiamente segnato una delle fasi più importanti della lunga carriera di Madonna. Non stupirebbero anche eventuali collaborazioni con altri grandi nomi della scena pop statunitense. Per avere maggiori certezze sarà necessario pazientare fino all'uscita della tracklist ufficiale e del primo singolo.