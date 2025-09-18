Vent'anni dopo Madonna torna in pista: annunciato "Confessions on a Dance Floor 2"

L'artista in un post social ha annunciato il nuovo progetto in uscita nel 2026 e il nuovo accordo con la Warner Records
Madonna è pronta a scendere di nuova in pista da ballo. A vent'anni dalla pubblicazione di "Confessions On a Dance Floor", considerato da molti l'ultimo suo vero capolavoro, l'artista americana con un post social ha annunciato per il 2026 l'uscita di "Confessions on a Dance Floor 2". Un annuncio che arriva contestualmente a quel di un nuovo accordo con la Warner Music, la sua prima casa discografica. "Quasi due decenni dopo - ha scritto nel post Madonna -. E con la Warner ci si sente a casa! Si torna alla musica. Si torna al dance floor. Si torna dove tutto è iniziato".
L'ultimo album di inediti di Madonna, "Madame X" risale ormai al 2019 ma già l'anno scorso la popstar aveva annunciato di essere al lavoro su nuova musica con Stuart Price, proprio il produttore con cui aveva realizzato "Confessions on a Dance Floor". Ma l'importanza dell'annuncio del nuovo album va di pari passo con quella del nuovo deal con la Warner Records. Si tratta di una sorta di dichiarazione di intenti per Madonna che, a 62 anni, non ha affatto intenzione di cedere lo scettro di regina del pop. La Warner è stata la sua etichetta per i primi 25 anni di carriera, gli anni che l'hanno lanciata e consacrata, e l'ultimo album uscito con quella casa discografica è stato "Hard Candy" nel 2008, per poi siglare un accordo con la Interscope, con cui ha realizzato tre album.
"Dall'essere un'artista in difficoltà a New York alla firma di un contratto discografico per la pubblicazione di soli tre singoli, all'epoca sembrava che il mio mondo non sarebbe stato più lo stesso e in effetti non poteva essere più vero - ha dichiarato Madonna in un comunicato -. Fin dall'inizio, la Warner Records è stata un vero partner per me. Sono felice di essermi riunita e guardo al futuro, facendo musica, facendo l'inaspettato e forse provocando alcune conversazioni necessarie".
