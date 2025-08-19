Madonna conquistata dal Palio: "Un sogno vedere la corsa nel giorno del mio compleanno"

Madonna è stata letteralmente conquistata dal Palio di Siena a cui ha assistito, da una posizione privilegiata, in un appartamento nel Palazzo Pannocchieschi d'Elci, con affaccio diretto in piazza del Campo, nel giorno de suo compleanno, il 16 agosto. La popstar, che anche lo scorso anno aveva festeggiato i suoi 66 anni in Italia, ha postato sui social un video, che immortala i momenti più belli della giornata, festa compresa, accompagnato da una didascalia in cui esprime tutto il suo entusiasmo e gratitudine per aver potuto assistere alla spettacolare corsa: "Il mio sogno da molti anni era assistere al Palio di Siena, che si tiene il giorno del mio compleanno, il 16 agosto, dal 1482!! Non ci sono parole per descrivere l'emozione, la suspense e il corteo!!".