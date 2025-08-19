Logo Tgcom24
Madonna conquistata dal Palio: "Un sogno vedere la corsa nel giorno del mio compleanno"

La popstar posta sui social un video con un mix dei momenti più belli della giornata trascorsa a Siena 

19 Ago 2025 - 10:58
© Instagram

© Instagram

Madonna è stata letteralmente conquistata dal Palio di Siena a cui ha assistito, da una posizione privilegiata,  in un appartamento nel Palazzo Pannocchieschi d'Elci, con affaccio diretto in piazza del Campo, nel giorno de suo compleanno, il 16 agosto. La popstar, che anche lo scorso anno aveva festeggiato i suoi 66 anni in Italia, ha postato sui social un video, che immortala i momenti più belli della giornata, festa compresa, accompagnato da una didascalia in cui esprime tutto il suo entusiasmo e gratitudine per aver potuto assistere alla spettacolare corsa: "Il mio sogno da molti anni era assistere al Palio di Siena, che si tiene il giorno del mio compleanno, il 16 agosto, dal 1482!! Non ci sono parole per descrivere l'emozione, la suspense e il corteo!!".

Madonna ha festeggiato il suo 67esimo compleanno a Siena

© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Il post di ringraziamento

 La cantante era stata avvistata, domenica mattina, nel giorno del suo compleanno, a Firenze, mentre nel pomeriggio si è recata a Siena per assistere al Palio dell'Assunta (vinto dalla contrada del Valdimontone) come ospite di un privato in un appartamento nel Palazzo Pannocchieschi d'Elci, con affaccio diretto in piazza del Campo per poter godere una delle viste più belle e ravvicinate del Palio. "Un rito davvero sacro", ha continuato nel suo post Madonna: "vedere migliaia di persone ammutolite prima dell'inizio della corsa! La corsa in sé è impossibile da descrivere. Grazie Mille! I sogni si avverano! Buon compleanno a me!!!".

Visualizza il post su Instagram
 

Il party con amici e fidanzato

  Dopo la corsa lady Madonna Louise Veronica Ciccone è rimasta in città e ha festeggiato il compleanno con una trentina di persone in un hotel a cinque stelle del centro storico. Tra i presenti i figli Rocco Ritchie, 25 anni, e David Benda, 19 anni, che hanno cantato per lei "Happy Birthday" tra gli applausi, del fidanzato, il 28enne Akeem Morris, l'attrice Debi Mazar, la sua amica del cuore e Sting con la moglie Trudie Styler.

Compleanni italiani

  Già in passato l'Italia è stata la meta prescelta da Madonna per festeggiare il suo compleanno. Per l'ultimo, quello dello scorso anno, la popstar si trovava in Campania, dove ha fatto una visita privata agli scavi archeologici di Pompei, che ha incluso anche una sosta a Villa Treville, a Positano, e una tappa a Capri. 

Durante la sua visita, Madonna ha fatto una donazione di 250.000 euro a sostegno del progetto "Sogno di volare", che coinvolge i giovani della comunità locale nelle attività del sito archeologico di Pompei e vede i giovani impegnati in un percorso creativo, che culmina nella messa in scena di una commedia classica nel Teatro Grande della città antica.

L'ipotesi originariamente ventilata era che la cantante potesse spegnere le candeline con pochi intimi e familiari su uno yacht al largo dei Faraglioni, per poi approdare sulla terraferma nel porto di Marina di Stabia e, da qui, raggiungere in auto gli Scavi. A dare forza alle voci di un approdo poi al Teatro Grande, l'indiscrezione secondo la quale questo sarebbe stato affittato da una società internazionale per un party da tenere il 16 agosto, proprio il giorno del compleanno della star. Era circolata anche la cifra: 30mila euro. Però tutto è stato sec

Sullo stesso tema