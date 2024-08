Nel giorno del suo compleanno Madonna fa un regalo a Pompei, 250mila euro per un progetto teatrale

"Sogno di Volare", negli ultimi tre anni, ha coinvolto circa trecento ragazzi e bambini dell'area vesuviana, dove è ancora sentito il rischio di dispersione scolastica, disoccupazione ed emigrazione giovanile. I giovani hanno partecipato come attori, musicisti e sceneggiatori agli spettacoli "Gli Uccelli", "Acarnesi: Stop the War" e "Pluto: God of Gold", riscritture da Aristofane con la regia di Marco Martinelli, musica: Ambrogio Sparagna, costumi: Roberta Mattera. Ideata da Gabriel Zuchtriegel, l'iniziativa ha fatto incontrare adolescenti e bambini da Pompei, Scafati, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Boscoreale e Napoli all'interno di un percorso creativo e artistico che li ha portati anche fuori: dopo la prima nel Teatro Grande di Pompei, una tournée li ha visti sui palchi di Bologna e Ravenna; per questo autunno è in programma un'esibizione a Vicenza. Non è ancora stato scelto il testo del quarto anno, anche se certamente sarà di nuovo una commedia di Aristofane, rielaborata dagli stessi ragazzi per dare voce, oltre alla realtà del mondo antico, alle loro esperienze in un miscuglio di classicità, contemporaneità e battute in napoletano che hanno conquistato i pubblici di Pompei, Bologna e Ravenna. Il primo anno di attività è raccontato nel documentario "Sogno di Volare" (2022), regia Marcello Adamo, disponibile su Sky e Prime Video. Il budget annuale del progetto ammonta a circa 250mila euro, per il prossimo anno interamente finanziata dalla star mondiale.