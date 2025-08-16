Madonna festeggia il suo compleanno in Toscana: assisterà al Palio di Siena

Già in passato l'Italia è stata la meta prescelta da Madonna per festeggiare il suo compleanno. Per l'ultimo, quello dello scorso anno, la popstar si trovava in Campania, dove ha fatto una visita privata agli scavi archeologici di Pompei, che ha incluso anche una sosta a Villa Treville, a Positano, e una tappa a Capri.

Durante la sua visita, Madonna ha fatto una donazione di 250.000 euro a sostegno del progetto "Sogno di volare", che coinvolge i giovani della comunità locale nelle attività del sito archeologico di Pompei e vede i giovani impegnati in un percorso creativo, che culmina nella messa in scena di una commedia classica nel Teatro Grande della città antica.

L'ipotesi originariamente ventilata era che la cantante potesse spegnere le candeline con pochi intimi e familiari su uno yacht al largo dei Faraglioni, per poi approdare sulla terraferma nel porto di Marina di Stabia e, da qui, raggiungere in auto gli Scavi. A dare forza alle voci di un approdo poi al Teatro Grande, l'indiscrezione secondo la quale questo sarebbe stato affittato da una società internazionale per un party da tenere il 16 agosto, proprio il giorno del compleanno della star. Era circolata anche la cifra: 30mila euro. Però tutto è stato seccamente smentito dal Parco.

Nel 2017 e nel 2021 la popstar si trovava invece in Puglia e nel 2022 in Sicilia.