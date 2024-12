Si tratta di un comeback particolarmente carico di aspettative per Madonna, che dopo vent'anni ha scelto di tornare a lavorare con Stuart Price per un disco. Nel 2005 dalla loro collaborazione nacque "Confessions on a Dancefloor", da cui uscirono hit com "Hung Up", "Sorry", "Get Together" e "Jump". In questi anni i rapporti tra di loro sono rimasti ottimi e Price di recente è stato anche produttore del suo "Celebration Tour".