Ancora un lutto per Madonna, è morto il fratello minore Christopher

I rapporti poi si erano guastati e nel 2008 il fratello aveva sparato a zero sulla sorella in un libro," Life With My Sister", diventato bestseller nelle classifiche del New York Times. Solo di recente i due erano tornati a essere fratello e sorella, come aveva confidato Christopher in una intervista a Vogue, ma il danno era stato fatto. Nel memoir, arrivato alla vigilia del cinquantesimo compleanno della popstar, Ciccone aveva dato a Madonna della "meschina" e della "bugiarda" rinfacciandole di aver spudoratamente mentito sui suoi inizi mettendo in giro la storia che sbarcò a New York in cerca di fortuna "con un paio di scarpette da ballo e 35 dollari", quando invece aveva alle spalle una solida famiglia middle-class, soldi e contatti. Il punto di rottura sarebbe stato nel 1991 quando la Material Girl portò le videocamere sulla tomba della madre per il suo documentario "Truth or Dare".