Usa, morto Anthony Ciccone, fratello maggiore di Madonna

A dare notizia della sua morte è stato il cognato Joe Henry su Instagram: "Lo conosco da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan, tanti anni ormai passati", ha scritto il cantautore Henry, che è sposato con la sorella di Madonna, Melanie Ciccone. La causa della morte non è stata ancora confermata.



Sia Madonna che gli altri membri della famiglia furono allontanati da Anthony. Ha combattuto l'alcolismo per anni accusando la cantante e il resto dei Ciccone di non aiutarlo "Sono uno zero ai loro occhi, non una persona. Sono fonte di imbarazzo. Se morissi congelato, la mia famiglia probabilmente non lo saprebbe né se ne preoccuperebbe per sei mesi", aveva dichiarato anni fa a un tabloid lo stesso Anthony che per la sorella star mondiale aveva avuto parole di fuoco: "Non l'ho mai amata in primo luogo, non mi ha mai amato. Non ci siamo mai amati".