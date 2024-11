I problemi tra i due sono iniziati quando è finito il loro lungo viaggio in giro per il mondo. "Quando il tour mondiale si è fermato, è svanita anche l'eccitazione", ha rivelato la fonte. Sembra però che la rottura non sia stata particolarmente drammatica per nessuno dei due. "Alla fine tutto ha seguito il suo corso e non ci sono rancori o drammi. Era semplicemente il momento per entrambi di prendere strade diverse. Ora Madonna è nel suo appartamento nell'Upper East Side a New York, impegnata nella realizzazione suo film biografico", ha concluso la fonte.