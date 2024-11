Raoul Bova e il bacio con Madonna sul set: "Ero imbarazzatissimo"

Per il problema di come si bacia sul set invece: "Dopo ho imparato che esiste una tecnica. Fu Lina Wertmüller a insegnarmi tutto sulle scene d’amore". E spiega: "Stare nudi davanti alla telecamera o a una cinepresa, con settanta persone che ti guardano è una sensazione... impattante. Se ti metti a pensare fai un casino, conviene entrare nel personaggio". Bova ha imparato quindi che "devi baciare non come se masticassi un chewing gum. Molti fanno il pesce, aprono e chiudono la bocca. Non va bene. Non bisogna stare al centro, per non coprire l’attrice. E occorre posare le labbra verso l’angolo della bocca di lei. Prima muovi la testa, poi il naso e infine puoi baciarla". Quello con Madonna com'è stato? "Umido, lei è stata carina" e ricorda che gli disse: “Rilassati, non ti preoccupare, lo rifacciamo finché non sei contento".