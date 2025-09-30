Madonna rivela: "Dopo il divorzio con Guy Ritchie ho pensato al suicidio"

La star ha riflettuto sulla battaglia per l'affidamento del figlio Rocco nel 2016 con l'ex, definendola l'esperienza più "dolorosa" della sua vita
Madonna ha parlato apertamente del tumulto emotivo che ha vissuto quando lei e l'ex marito Guy Ritchie sono stati protagonisti in una battaglia legale per l'affidamento del figlio Rocco. La cantante e il regista di "Lock & Stock - Pazzi scatenati" si sono sposati nel 2000, lo stesso anno in cui è nato il bambino. Hanno divorziato nel 2008. Nel 2016, Rocco, che all'epoca aveva 16 anni, ha deciso di trasferirsi a Londra per vivere con il padre mentre lei era in tournée con il Rebel Heart Tour.
Parlando al podcast On Purpose con Jay Shetty, la 67enne star ha raccontato: "Ci sono stati momenti nella mia vita in cui avrei voluto tagliarmi le braccia... Ho addirittura pensato al suicidio". Rivelando: "Direi che probabilmente uno dei momenti più dolorosi della mia vita, in cui onestamente non riuscivo a vedere la fine, è stato quando ho dovuto affrontare una battaglia legale per l'affidamento di mio figlio". "Anche se il mio matrimonio non ha funzionato... Voglio dire, i matrimoni di molte persone non funzionano. Sposano le persone sbagliate. Non sono allineati. Non sono fatti l'uno per l'altra. Qualcuno che ha cercato di portarmi via mio figlio ha pensato: 'Potrebbe anche uccidermi e basta'".
Madonna ha raccontato poi: "All'epoca ero in tournée, quindi dovevo salire sul palco ogni sera. Stavo sdraiata sul pavimento del mio camerino a singhiozzare. Pensavo davvero che fosse la fine del mondo. Non ce la facevo. Non ce la facevo proprio" e ha continuato dicendo di aver recuperato il rapporto con suo figlio, spiegando: "Grazie a Dio non mi sento più così. Sono felice di dire che sono davvero una buona amica di mio figlio, ma allora non riuscivo a vederlo. Pensavo davvero che fosse la fine del mondo. Quindi, sapete, grazie a Dio avevo una vita spirituale". La Regina del Pop ha ribadito più volte nell'intervista che "non sarebbe qui" se non avesse abbracciato la spiritualità. "Bisogna essere spirituali per avere successo", ha detto. "Il successo è avere una vita spirituale, punto. Non sarei qui se non ne avessi una".
