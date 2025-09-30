Madonna rivela: "Dopo il divorzio con Guy Ritchie ho pensato al suicidio"

Madonna ha raccontato poi: "All'epoca ero in tournée, quindi dovevo salire sul palco ogni sera. Stavo sdraiata sul pavimento del mio camerino a singhiozzare. Pensavo davvero che fosse la fine del mondo. Non ce la facevo. Non ce la facevo proprio" e ha continuato dicendo di aver recuperato il rapporto con suo figlio, spiegando: "Grazie a Dio non mi sento più così. Sono felice di dire che sono davvero una buona amica di mio figlio, ma allora non riuscivo a vederlo. Pensavo davvero che fosse la fine del mondo. Quindi, sapete, grazie a Dio avevo una vita spirituale". La Regina del Pop ha ribadito più volte nell'intervista che "non sarebbe qui" se non avesse abbracciato la spiritualità. "Bisogna essere spirituali per avere successo", ha detto. "Il successo è avere una vita spirituale, punto. Non sarei qui se non ne avessi una".