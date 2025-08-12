L'appello di Madonna a Papa Leone XIV per i bimbi di Gaza

L’appello di Madonna arriva dopo la presa di posizione degli U2 contro le azioni di Israele a Gaza. Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. si sono schierati contro Benjamin Netanyahu in una lunga lettera pubblicata sui loro social dove affermano di provare “repulsione” per il “fallimento morale” dell’esecutivo israeliano. "Il governo di Israele non è la nazione di Israele, ma il governo di Israele guidato da Benjamin Netanyahu oggi merita la nostra condanna categorica e inequivocabile", è un passaggio della lettera. "Non c’è giustificazione per la brutalità che lui e il suo governo di estrema destra hanno inflitto al popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania e non solo dal 7 ottobre, ma anche da ben prima, anche se il livello di depravazione e illegalità a cui stiamo assistendo ora sembra un territorio inesplorato", aggiungono i quattro.