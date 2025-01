Audace e provocante come solo lei sa essere la Regina del Pop, che ha festeggiato il suo 66esimo compleanno in Italia lo scorso agosto, appare più seducente che mai, il volto senza rughe, liscio e teso senza un solo segno dell'età e un corpo tonico da trentenne con le lunghe e sinuose gambe inguainate in stivali di vernice nera alti fino al ginocchio.

"È così bello essere di nuovo a casa" ha scritto Lady Ciccone nella didascalia delle foto, a sottolinear eil suo ritorno dopo la fuga di Capodanno in Giappone.I fan hanno commentato in massa il look senza età della star: "Com'è essere la donna più bella del mondo?" le hanno chiesto in molti.