Il toccante omaggio social di Madonna per i 94 anni di papà Silvio Ciccone

La regina del pop ha poi voluto sottolineare l'importanza di una vita da vivere non su valori effimeri come la bellezza: "È un peccato che non viviamo in un mondo che celebra la conoscenza, l'esperienza e la saggezza che possiamo imparare solo dai nostri anziani, sopravvissuti per decenni su questo pianeta. Siamo fissati sulla giovinezza e sulla bellezza fisica che, ironicamente, non ci insegnano nulla e ci danno solo gratificazioni momentanee. Bravo papà!! Sono orgoglioso di te e so che la mamma sorride ed è felice ovunque si trovi". E ha poi concluso ringraziando il padre per averle trasmesso la sua "mentalità da zero fucks", che in una versione più edulcorata dell'espressione, potrebbe essere tradotta come quella filosofia di vita all'insegna del "fregarsene di tutto e di tutti".