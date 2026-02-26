Iron Maiden, arriva al cinema il docufilm "Burning Ambition"
Il film-documentario ripercorre i cinque decenni di carriera della storica band britannica
© John McMurtrie
Debutta nelle sale cinematografiche internazionali il 7 maggio Iron Maiden Burning Ambition il docufilm che ripercorre i cinquant'anni di attività della storica band heavy metal e che in Italia arriverà il 14 maggio. Un progetto che celebra l'impatto culturale che il gruppo britannico ha lasciato a generazioni di fan in tutto il mondo.
Una carriera lunga 50 anni
Alla regia del documentario c'è Malcolm Venville ("Churchill at war", "Theodore Roosevelt") mentre della produzione si occupa Dominic Freeman, regista di "Spirits in the Forest", il film sui Depeche Mode. Dagli esordi nel 1975 nell'East London fino alla conquista dei principali palchi internazionali, "Iron Maiden Burning Ambition" omaggia una delle band più influenti e longeve del panorama musicale metal. Più di 100 milioni di dischi venduti, 17 album all'attivo e 2.500 concerti in 64 paesi: numeri che parlano da sé.
Le partecipazioni speciali
Nel docufilm presenti anche Lars Ulrich, batterista dei Metallica, l'attore Javier Bardem e Chuck D frontman dei Public Enemy, che attraverso interviste raccontano dell'influenza che i Maiden hanno avuto sui loro percorsi artistici e più in generale sul mondo della musica e sulla società.
L'uscita in sala durante il tour mondiale
L'arrivo nelle sale di "Burning Ambition" avviene proprio mentre gli Iron Maiden sono in viaggio per il tour Run For Your Lives, che arriverà anche in Italia, allo stadio San Siro di Milano il 17 giugno. L'elenco delle sale italiane che proietteranno il docufilm sarà disponibile dal 18 marzo.