Shatner è diventato un simbolo globale negli anni Sessanta grazie al ruolo del comandante James T. Kirk. Ma la sua carriera non si è fermata alla fantascienza: è stato protagonista della serie T. J. Hooker e ha conquistato pubblico e critica nei panni dell'eccentrico avvocato Denny Crane in Boston Legal, ruolo che gli è valso due Golden Globe e un Emmy.