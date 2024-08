Morta Patti Yasutake, attrice della saga di Star Trek

Nata a Los Angeles nel 1953, la sua carriera di attrice iniziò nel 1985 con un'apparizione nella serie televisiva "T.J. Hooker" a fianco di William Shatner. Patti Yasutake ha ricevuto una nomination agli Independent Spirit Award per il suo ruolo in "The Wash" (1988), e il suo curriculum sul grande schermo comprende "Fermati, o mamma spara" (1992) e "Bella da morire" (1999). Yasutake ha interpretato l'ufficiale della Flotta Stellare, l'infermiera Ogawa, in 16 episodi della serie televisiva "Star Trek: The Next Generation" dal 1990 al 1994 e ha ripreso il ruolo al cinema per "Star Trek Generations" (1994) e 'Star Trek: First Contact' (1996). Nel 2023 è stata tra i protagonisti della premiatissima miniserie "Beef", recitando al fianco di Ali Wong e Steven Yeun.