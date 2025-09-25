William Shatner, ricoverato il Capitano Kirk di "Star Trek"

L'attore ha spesso parlato apertamente dei suoi problemi di salute e delle difficoltà che ha dovuto affrontare negli ultimi anni. All'inizio di quest'anno ha rivelato la sua lotta contro l'acufene, che dura da una vita. L'attore canadese l'ha attribuito alle riprese di un episodio di Star Trek del 1967 intitolato "Arena". Durante la produzione, si era trovato troppo vicino a un'esplosione di oggetti di scena, che ritiene abbia causato il problema (anche il suo collega Leonard Nimoy ne è stato colpito). Nel 2024 Shatner ha anche rivelato di aver ricevuto una diagnosi di melanoma al quarto stadio e di essere stato curato. Nel 2023 ha acconsentito a essere il protagonista di un documentario per lasciare qualcosa ai suoi nipoti: "Ho rifiutato diverse offerte di fare documentari ma non mi resta molto da vivere. Posso collassare ora mentre sto parlando oppure vivere per altri dieci anni, il mio tempo è limitato, e questo è un fattore. Ho dei nipoti, questo documentario è un modo per aprire un dialogo dopo la mia morte", aveva detto a Variety.