William Shatner: "Non mi resta molto, racconto la mia vita in un docufilm"

I celebre capitano Kirk di " Star Trek ", che ha 91 ann i, ha scelto di realizzare questo documentario perché sente il futuro ormai sempre più incerto. "Ho rifiutato diverse offerte di fare documentari - ha detto Shatner a "Variety" - ma non mi resta molto da vivere. Posso collassare ora mentre sto parlando oppure vivere per altri dieci anni, il mio tempo è limitato, e questo è un fattore. Ho dei nipoti, questo documentario è un modo per aprire un dialogo dopo la mia morte".

William Shatner ha detto anche di non avere un ruolo preferito ma che cerca solo di divertirsi sul set. E a proposito del suo viaggio nello spazio nel 2021 a bordo del Blue Origin con Jeff Bezos, ha detto di essersi messo a piangere quando è tornato sulla terra. "Perché piango? - si è chiesto - Che succede? Perché provo dolore? Provo dolore per il mondo, perché ora so molto su ciò che sta accadendo. Ho visto la Terra, la sua bellezza e la sua distruzione. Andrà estinta. Miliardi di anni di evoluzione potrebbero svanire. E' sacra, è la vita ed è andata. E' più che una tragedia. Noi fottuti stupidi animali stiamo distruggendo questa cosa meravigliosa chiamata Terra. Questa cosa non ti fa arrabbiare? Non vuoi poter fare qualcosa?".