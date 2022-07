Morta Nichelle Nichols, fu il tenente Uhura nella serie tv Star Trek

E' stato il figlio Kyle Johnson ad annunciare la notizia. "La scorsa notte mia madre Nichelle Nichols si è spenta per cause naturali. La sua luce, tuttavia, come le antiche galassie ora viste per la prima volta, rimarrà per noi e per le generazioni future per imparare e trarre ispirazione". "Lunga vita e prosperità", ha scritto il figlio di Nichelle Nichols richiamando lo storico saluto vulcaniano della serie Star Trek.

Nichelle Nichols interpretando il tenente Uhura nella serie tv tra il 1966 e il 1969 le ha fatto guadagnare una posizione d'onore per tutta la vita con i fan della serie, meglio conosciuti come Trekkers e Trekkies. Le è valso anche diversi riconoscimenti per aver infranto gli stereotipi limitavano i ruoli delle attrici di colore, spesso usate solo per interpretare personale di servizio.

Lo storico bacio interrazziale -

E sempre nella serie Star Trek ci fu lo storico tabù infranto, il bacio interrazziale con il co-protagonista William Shatner, il capitano Kirk: nell'episodio "Umiliati per forza maggiore", trasmesso il 22 novembre 1968. Anche il Martin Luther King Jr., noto fan, aveva elogiato il ruolo di Nichelle Nichols e l'aveva incoraggiata personalmente a rimanere nella serie. Come altri membri del cast originale, Nichols è apparsa anche in sei spinoff per il grande schermo a partire dal 1979 con "Star Trek: The Motion Picture" e ha frequentato centinaia di convention dei fan di "Star Trek". Ha anche servito per molti anni come reclutatrice della NASA, aiutando a portare le minoranze e le donne nel corpo degli astronauti. Più di recente, ha avuto un ruolo ricorrente nella serie televisiva "Heroes", interpretando la prozia di un ragazzo con poteri magici.