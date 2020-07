Auguri Patrick Stewart: il capitano Picard di "Star Trek" compie 80 anni

Patrick Stewart spegne oggi 80 candeline, ma il capitano Jean-Luc Picard di "Star Trek" non ha nessuna intenzione di ritirarsi, anzi. Oltre ad essere protagonista di una serieì dedicata a Picard, l'attore sta infatti scrivendo un memoir (dal titolo ancora top secret) per dare "un sguardo rivelatore e commovente" alla sua vita.

Un sogno chiuso nel cassetto per anni, che ora sta finalmente prendendo vita. “L'idea di scrivere un libro basato sulla mia vita e sulla mia carriera è stata nella mia testa per molti anni, ma il lavoro mi aveva sempre costretto a mettere questo progetto in secondo piano", ha rivelato l'attore in un comunicato.

Patrick Stewart nei panni del capitano Picard Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dagli abusi del padre al successo - A 80 anni l'attore ha quindi deciso di mettersi a nudo davanti ai fan, raccontandosi senza filtri. Nel memoir parlerà infatti del padre violento e "della sua infanzia nello Yorkshire, segnata dalla povertà e dagli abusi domestici". Un trauma profondo che l'ha portato da adulto a dedicarsi attivamente alle fasce più deboli della società, con opere caritatevoli.

Stewart diviso tra tv e scrittura - Questo non vuole dire, però, che abbandonerà la recitazione. L'attore è infatti protagonista di una serie incentrata sul capitano Picard e nei momenti liberi dal set si dedica alla scrittura: "Al momento sono impegnato con le riprese della nuova stagione di 'Star Trek: Picard', ma nel frattempo... Ho un bellissimo studio nella mia casa di Los Angeles, soleggiato e silenzioso. Mi sono appena regalato una sedia da ufficio e ho tempo, ma soprattutto amo quello che sto facendo".

Potrebbe interessarti: