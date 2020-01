Whoopi Goldberg accetta in diretta tv di tornare nel mondo di "Star Trek"

Ci sarà anche Whoopi Goldberg nella seconda stagione della serie tv " Star Wars: Picard ". L'invito è arrivato a sorpresa direttamente dal protagonista Patrick Stewart durante il talk show "The View", dove la Goldberg veste i panni di opinionista. "Sono qui con un invito ufficiale per Whoopi", ha detto Stewart tra lo stupore generale. "La produzione e tutti gli attori del cast ti vogliono nella seconda stagione"

L'attrice ha accettato con entusiasmo l'offerta di tornare a vestire i panni dell’El-Auriana Guinan, che interpretò in "Star Trek: The Next Generation" dal 1988 al 1993. Tra gli applausi del pubblico Whoopi ha poi abbracciato il collega: "L’ho già detto in questo programma: Star Trek è stata una delle più grandi esperienze della mia vita, dall’inizio alla fine. Sono stata davvero, davvero bene. Non sono mai stata così bene". "E stato meraviglioso averti sul set e non vediamo l'ora di riaverti con noi ancora una volta", ha ribadito Stewart.

