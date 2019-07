Carrellata di volti storici per la serie tv "Star Trek: Picard"

Cresce l'attesa per " Star Trek: Picard ". La serie è ambientata decenni dopo le sue avventure in "Star Trek: The Next Generation" e si concentra sulla figura di Jean-Luc Picard ( Patrick Stewart ). Al Comi-con di San Diego, durante il panel dedicato all'universo di Star Trek, è stato mostrato il primo trailer ufficiale e le sorprese non sono mancate. Nella clip hanno infatti fatto capolino due volti storici della saga: Brent Spiner (Data) e Jeri Ryan (Sette di Nove).

Nel corso dell'incontro è stata inoltre confermata la presenza di Jonathan Frakes (comandante William Rike), Marina Sirtis (consigliere Deanna Troi) e Jonathan Del Arco (Borg Hugh). Cinque nomi che si vanno ad aggiungere ai già annunciati Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera e Harry Treadaway.



In "Picard" Stewart tornerà a vestire i panni dell'iconico capitano (che ha interpretato per sette stagioni di "The Next Generation" e in quattro film) per salvare una giovane donna che ha chiesto il suo aiuto.