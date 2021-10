William Shatner, il capitano Kirk in orbita il 12 ottobre: "Che miracolo!"

Ansa

E' iniziato il countdown per il lancio del volo spaziale di New Shepard, in programma per il 12 ottobre. Ad annunciare la data è stata Blue Origin, la società di Jeff Bezos, che è già andata in orbita lo scorso luglio. Tra i fortunati passeggeri che potranno viaggiare tra le stelle c'è anche l'attore William Shatner, famoso per il ruolo di capitano Kirk di "Star Trek", che a 90 anni realizzerà finalmente il suo sogno.