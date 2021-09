Il capitano Kirk va davvero nello spazio: William Shatner in orbita sulla Blue Origin di Bezos

Dopo essere stato protagonista di missioni spaziali (per finta) con l'Enterprise in "Star Trek", a 90 anni, William Shatner andrà davvero in orbita: sarà l'uomo più anziano a fare un viaggio nello spazio. Non sappiamo se l'attore canadese indosserà di nuovo l'uniforme del capitano Kirk , ma stando a quanto riportato da Tmz avrà un posto a bordo sulla Blue Origin, la stessa su cui Jeff Bezos ha effettuato il volo lo scorso luglio.

Con questo volo Shatner supererà il record di anzianità in orbita che appartiene a Wally Funk (82 anni), ottenuto in occasione della precedente missione di Blue Origin.

Secondo fonti del magazine Tmz, l'attore sarà a bordo della capsula New Shepard per un volo civile che durerà circa 15 minuti e si terrà durante ottobre. Il lancio sarà filmato per la realizzazione di un documentario.

Il Capitano Kirk non ha ancora confermato la notizia ma aveva già espresso il desiderio di andare nello spazio. Nel 2020 aveva condiviso una sua foto (photoshoppata) in cui indossava una tuta spaziale, chiedendo alla NASA di potersi unire al volo spaziale commerciale SpaceX Crew Dragon Demo-2, in rotta verso la Stazione Spaziale Internazionale ("Per ogni evenienza, il vestito si adatta!", aveva scritto). Anche durante il recente Comic-Con di San Diego l’attore ha parlato di un suo possibile viaggio nello spazio.