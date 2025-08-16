Megadeth, i big del metal al passo d'addio: ulitmo disco e tour d'addio

"Ci sono così tanti musicisti che sono arrivati alla fine della loro carriera, accidentalmente o intenzionalmente - ha spiegato Mustaine -. La maggior parte di loro non riesce a uscire di scena alle proprie condizioni, ed è proprio questo il punto in cui mi trovo ora nella mia vita. Ho girato il mondo e ho conquistato milioni e milioni di fan e la parte più difficile di tutto questo è dire loro addio. Non vediamo l'ora che possiate ascoltare questo album e vederci in tour. Se c'è mai stato un momento perfetto per pubblicare un nuovo album, è questo. Se c'è mai stato un momento perfetto per fare un tour in tutto il mondo, è questo. Questo è anche il momento perfetto per dirvi che è il nostro ultimo album in studio. Ci siamo fatti molti amici nel corso degli anni e spero di vedervi tutti nel nostro tour d'addio globale. Non siate arrabbiati, non siate tristi, siate felici per tutti noi, venite a festeggiare con me questi prossimi anni".