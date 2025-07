Addio a Paul Mario Day, la prima voce degli Iron Maiden

"Paul è stato una parte importante della NWOBHM (New Wave of British Heavy Metal) del suo tempo in una prima versione degli Iron Maiden. Era una figura molto amata nella musica rock britannica e ha suonato in molti spettacoli memorabili, non ultimo il leggendario spettacolo Monsters of Rock del 1981 a Castle Donington con gli AC/DC, nel tour con gli Iron Maiden, i Def Leppard e molti altri artisti leggendari", si legge nel comunicato pubblicato sui social dai More.