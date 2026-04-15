Una canzone rimasta archiviata per anni, ma che ora vede la luce. Quarant'anni dopo la pubblicazione dell'album "17 Re", disco che ha rivoluzionato la scena rock italiana, i Litfiba annunciano una data di uscita per l'omonimo brano: il 17 aprile. La canzone era stata esclusa perché all'epoca non era ritenuta in linea con il resto dell'album. "Non si tratta di un'operazione nostalgica. Lo testimonia la canzone che nasce dalle ceneri dell'antico brano escluso dall'album. Sono rimaste le melodie, parti di testo, l'armonia abbastanza intatta, ma in realtà è cambiato tutto: ritmo, bit, groove e spirito", ha precisato Piero Pelù, storico frontman della band.