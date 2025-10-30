I Litfiba tornano di nuovo insieme: reunion per i 40 anni di "17 Re"

La formazione originale degli anni 80 sarà impegnata in venti date da giugno ad agosto. Ecco le date
Il 2026 sarà l'anno del ritorno sul palco dei Litfiba degli anni 80 con la formazione originale. E' stato annunciato infatti un tour di 20 date in giro per l'Italia per celebrare i 40 anni di "17 Re", il disco che ha segnato una svolta nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale ed europeo.
"Quarant'anni di 17 re" - Tour 2026: questo il nome del progetto che riunirà sullo stesso palco Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo per riportare dal vivo le emozioni, la potenza, l'energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del rock europeo. Un album che ancora oggi esprime una forza rara, capace di attraversare le generazioni.
Pubblicato nel 1986 come album doppio (solo in Francia fu pubblicato come album singolo) e considerato ancora oggi da molti il capolavoro stilistico dei Litfiba degli anni 80, "17 Re" fa parte della cosiddetta Trilogia delle vittime del potere insieme a "Desaparecido" e "Litfiba 3". Il disco è composto da 16 brani e prende il titolo da quella che doveva essere la title-track, ma la traccia non fu pubblicata poiché ritenuta non convincente e musicalmente non all'altezza delle altre presenti nell'album (il testo è in parte stampato all'interno della copertina dell'album).
Il tour attraverserà l'estate 2026 da giugno ad agosto. Venti date per riascoltare dal vivo le canzoni di quell'album leggendario, oltre ai grandi classici che hanno segnato la carriera della band. Questi gli appuntamenti: 27 giugno Perugia, 30 giugno Padova, 2 luglio Bari, 4 luglio Pescara, 7 luglio Milano, 9 luglio Villafranca (VR), 11 luglio Asti, 14 luglio Genova, 16 luglio Roma, 18 luglio Servigliano (FM), 21 luglio Bologna, 23 luglio Firenze, 25 luglio Cosenza, 28 luglio Napoli, 1 agosto Alghero, 4 agosto Catania, 7 agosto Melpignano (LE), 11 agosto Palmanova (UD), 13 agosto Forte dei Marmi (LU), 15 agosto Bellaria Igea Marina (RN).