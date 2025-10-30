I Litfiba tornano di nuovo insieme: reunion per i 40 anni di "17 Re"

Pubblicato nel 1986 come album doppio (solo in Francia fu pubblicato come album singolo) e considerato ancora oggi da molti il capolavoro stilistico dei Litfiba degli anni 80, "17 Re" fa parte della cosiddetta Trilogia delle vittime del potere insieme a "Desaparecido" e "Litfiba 3". Il disco è composto da 16 brani e prende il titolo da quella che doveva essere la title-track, ma la traccia non fu pubblicata poiché ritenuta non convincente e musicalmente non all'altezza delle altre presenti nell'album (il testo è in parte stampato all'interno della copertina dell'album).