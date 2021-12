I Litfiba chiudono la loro storia dopo oltre 40 anni: "E' tempo di lasciare spazio ad altri"

Tempo di salutare i fan e chiudere una delle più gloriose storie del rock italiano. Piero Pelù e Ghigo Renzulli annunciano " L'ultimo girone ", il tour che a partire dal 26 aprile decreterà il passo d'addio dei Litfiba . "Sembra che uno oggi non debba mai essere appagato, noi - spiega Pelù - siamo in controtendenza, non ci aggrappiamo alla poltrona, lasciamo spazio anche ad altri". Per il futuro i due non escludono cose insieme, ma non come Litfiba.

La band nell'autunno 1980 nell'ormai mitica cantina di via de' Bardi, a Firenze dice così addio. Si chiude un'epopea fantastica, durata 40 anni (più due a causa della pandemia), che ha visto cambi di formazione, lutti, feroci litigate e riappacificazioni, momenti di successo estremo e cadute dolorose. Il tutto nella miglior tradizione del rock. "Abbiamo fatto della nostra scomodità la nostra storia - rivendicano orgogliosamente Pelù e Renzulli - Questo tour sarà la giusta conclusione di una lunga storia che si concluderà con una grande festa".

Sul palco con i due ci saranno Luca "Luc Mitraglia" Martelli alla batteria, Fabrizio "Simoncia" Simoncioni alle tastiere e Dado "Black Dado" Neri al basso. La scaletta dei concerti conterrà brani da tutti i loro lavori di studio e cambierà per un terzo a ogni data, ripercorrendo la storia di una band sempre controcorrente. Dopo 13 album e 10 milioni di dischi venduti, inevitabile ripensare agli inizi. "Eravamo cinque 'raccattati', tutti con esperienze diverse e abbiamo iniziato - ricorda il Pelù - a costruire un suono, una storia, dei racconti. Eravamo estremamente curiosi, con un livello di incoscienza totale, si suonava e basta. Poi abbiamo iniziato con le grandi scommesse, come suonare all'estero quando in Italia solo pochissimi ci consideravano".

Sì, perché non è stato sempre facile e per lungo tempo i Litfiba sono stati una band di nicchia, nella loro prima fase, meno rock e più new wave, che qualcuno ancora oggi rimpiange. "Sono passati 35 anni da '17 Re', che è considerato uno dei nostri successi, ma all'epoca - dice Ghigo - non lo considerò nessuno". "Vivevamo - aggiunge Pelù - tra la cantina e i furgoni scassati, eravamo la manovalanza più bassa della musica, era la gavetta e ci abbiamo messo 9 anni per arrivare al grande pubblico, con 'Canganceiro'".

Litfiba, tutti i dischi della loro carriera "Litfiba" (1982) 1 di 24 "Eneide di Krypton" (1983) 2 di 24 "Yassassin" (1984) 3 di 24 "Desaparecido" (1985) 4 di 24 "Transea" (1986) 5 di 24 "17 Re" (1986) 6 di 24 "12/5/1987 (Aprite i vostri occhi)" (1987) 7 di 24 "Litfiba 3" (1988) 8 di 24 "Pirata" (1989) 9 di 24 "El Diablo" (1990) 10 di 24 "Sogno ribelle" (1992) 11 di 24 "Terremoto" (1993) 12 di 24 "Colpo di coda" (1994) 13 di 24 "Spirito" (1994) 14 di 24 "Lacio Drom (Buon viaggio)" (1995) 15 di 24 "Mondi sommersi" (1997) 16 di 24 "Croce e delizia" (1998) 17 di 24 "Infinito" (1999) 18 di 24 "'99 Live" (2005) 19 di 24 "Stato libero di Litfiba" (2010) 20 di 24 "Grande nazione" (2012) 21 di 24 "Trilogia 1983-1989 (Live 2013)" (2013) 22 di 24 "Tetralogia degli elementi" (2015) 23 di 24 "Eutopia" (2016) 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un punto di orgoglio e non aver barattato il successo con un atteggiamento più morbido. Anzi... "Siamo sempre stati una band scomoda, non abbiamo mai strizzato l'occhio a destra e manca, anzi, se potevamo scalciare e ruttare e non mandarle a dire ai politici di turno - tutti scomparsi mentre noi siamo rimasti - non avevamo problemi a farlo". Pelù ricorda le denunce per istigazione alla diserzione e vilipendio alla bandiera rimediate in tour, le posizioni contro le guerre e l'omofobia, ma soprattutto di quando nel '93, dal palco del Primo maggio, se la prese con il Papa "perché diceva che usare il preservativo era peccato, mentre in Africa l'Aids faceva vittime ogni giorno".

Alla fine degli anni 90 arrivarono i grandi litigi e la dolorosa separazione di inizio millennio tra Piero e Ghigo durante un quinquennio ("A noi gli Oasis ci fanno un baffo" affermano) ma poi tutto si è appianato, con grande soddisfazione di Elio e le storie tese che alla cosa dedicarono una canzone ("Litfiba. tornate insieme") Ora è tempo di saluti in amicizia, anche se è meglio mai dire mai: "Questo è l'ultimo tour, magari faremo comunque cose insieme" ma senza il nome Litfiba. Sicuramente, dopo il giro di live, "faremo i musicisti, cos'altro?" conclude Pelù, che lancia un'ultima provocazione: "Speriamo che anche gli ultimi irriducibili si vaccinino: se hanno paura della puntura, ce li accompagno io!".

LE PRIME 10 DATE ANNUNCIATE

26 aprile 2022 - PADOVA, Gran Teatro Geox

27 aprile 2022 - PADOVA, Gran Teatro Geox

3 maggio 2022 - NAPOLI, Casa Della Musica

4 maggio 2022 - NAPOLI, Casa Della Musica

10 maggio 2022 - ROMA, Atlantico Live

11 maggio 2022 - ROMA, Atlantico Live

16 maggio 2022 - FIRENZE, Tuscany Hall

17 maggio 2022 - FIRENZE, Tuscany Hall

24 maggio 2022 - MILANO, Alcatraz

25 maggio 2022 - MILANO, Alcatraz

