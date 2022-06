La prima apparizione dei Litfiba a "Festivalbar"

Per la prima volta al "Festivalbar" i

Litfiba

Alessia Marcuzzi nel 1997

Firenze

Ritmo 2

1996

longeva band rock italiana

fanno la loro apparizione annunciati da una giovanissima. La band, formatosi anell'autunno del 1980, canta sul palco "" pubblicato nel, anticipando l'uscita dell'album "Mondi Sommersi". La leggenda narra che lasia nata in una fumosa e umida cantina adibita a sala prove in Via de' Bardi a Firenze. Non a coso il loro nome non è altro che l'acronimo che unisce: LIT (L'Italia) FI (Firenze) BA (Via de' Bardi).

Originariamente il gruppo era composto da Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo, Antonio Aiazzi e il frontman,

Piero Pelù

60 anni lo scorso 10 febbraio

, aggregatosi alla band poche settimane dopo la fondazione della stessa e che ha compiuto

Attualmente impegnati nel tour "

L'ultimo girone

Litfiba

Tuscany Hall

due ore di musica rock.

", ihanno dedicato alla loro Firenze ben due date,, in cui hanno regalato ai loro fan oltre