Auguri a Johnny Depp, rivediamolo ai "Telegatti" del 1997

Johnny Depp (

nato a Owensboro il 9 giugno 1963, oggi festeggia 59 anni.

tre nomination al premio Oscar come miglior attore protagonista

all'anagrafe John Christopher Depp II),Considerato uno degli interpreti più completi della sua generazione, nel corso della sua carriera ha ricevutoper "La maledizione della prima luna", "Neverland - Un sogno per la vita" e "Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street".

Ha iniziato la carriera come musicista, ma il punto di svolta è arrivato nel momento in cui Oliver Stone lo chiamò per la parte di un soldato in

"Platoon" (1986),

Tim Burton

"Edward mani di forbice"

migliore attore della sua generazione per il ruolo di sbandato in "Donnie Brasco"

anche se il suo vero pigmalione artistico resterà per sempre, il regista che mese in risalto le doti da trasformista di Depp in(1990), portandolo a ottenere fama internazionale. Sempre negli anni '90 è stato definito ilche lo ha visto protagonista accanto ad Al Pacino.

Depp è stato definitivamente consacrato al successo nel 2003 col film

"La maledizione della prima luna" della Walt Disney Pictures,

capitano Jack Sparrow

Telegatto nel 1997

nel quale ha interpretato ilnella prima delle cinque pellicole della saga. Nel giorno del suo compleanno rivediamolo quando ha ritirato il