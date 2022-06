Una giovanissima Cicciolina si racconta a "Popcorn" 1981

Ungherese ma naturalizzata italiana, all'anagrafe

Elena Anna Staller

. Negli anni '70 lavora in radio e in questo periodo prende forme il suo soprannome, cioè "Cicciolina": chiamava, infatti, così - ciocciolini o ciccioline - gli ascoltatori che si collegavano in diretta.

Fino al 1994 è attrice di

film porno

1979

"Lista del Sole"

Partito Radicale

, intervallandoli a una breve carriera musicale. Si occupa fin da subito di politica: nelsi candida nellama non ottiene risultati, che arrivano invece nel 1985 quando passa al. Viene infatti eletta come deputata nella X Legislatura nel 1987. Nel 2002 si candida anche al Parlamento ungherese, ma ottiene pochi voti.

Rivediamo la sua intervista a "

Popcorn

" nel 1981.