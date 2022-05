Laetitia Casta a Fuego 1998: "Senza trucco sono un'altra persona"

La supermodella e attrice francese

compie oggi 44 anni. Nata l'11 maggio 1978 a Pont-Audemer, la sua carriera cominciò a 15 anni, quando fu scoperta da un fotografo durante una vacanza di famiglia a, frazione di Lumio in Corsica, terra natia del padre. Da lì è iniziata la sua carriera come top model: è diventata negli annidi diversi brand, posando per importanti copertine, più di 100, e recitando in diversi film. Ha presentato ilassieme a Fabio Fazio.

Nel 2001 Laetitia ha dato alla luce Sahteene, figlia dell'ex fidanzato Stéphane Sednaoui. Dal 2003 al 2013 è stata legata sentimentalmente all'attore italiano Stefano Accorsi dal quale ha avuto due figli: Orlando e Athena. Dal 2015 è legata all'attore francese Louis Garrel, con cui dal 2017 è sposata: il loro primo figlio Azel è nato il 17 marzo 2021. In occasione del suo compleanno rivediamo una sua intervista a

