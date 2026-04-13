Ditonellapiaga, respinto il ricorso: è "Miss Italia" il titolo ufficiale dell'album
La cantante romana: "È bello sapere che viene tutelata la possibilità di esprimersi artisticamente"
© Chiara Mirelli
Il nuovo album di Ditonellapiaga potrà mantenere la sua denominazione originale. Lo conferma il Tribunale di Roma, che ha rigettato il ricorso relativo all'utilizzo del titolo "Miss Italia". Secondo la sentenza, il titolo rientra nel diritto alla libertà d'espressione e non lede la dignità del marchio legato al noto show di bellezza. L'artista e la società BMG sono stati difesi in giudizio dagli avvocati Domenico Capra e Donato Brienza.
Cosa era accaduto
Si chiude così la causa intentata dall'organizzazione dello storico concorso, secondo cui il testo dell'omonimo brano conterrebbe espressioni potenzialmente lesive della dignità e dell'onore delle concorrenti. Alla contestazione era seguito un ricorso, per il quale si è tenuta l'udienza al Tribunale di Roma lo scorso 8 aprile. Un sospiro di sollievo, dunque, per Margherita Carducci, vero nome della cantante.
Il commento di Ditonellapiaga
"È bello sapere che la possibilità di potersi esprimere artisticamente in libertà sia considerato un valore importante da tutelare, soprattutto quando non si intacca la dignità altrui. Credo nella potenza delle immagini, nel loro potere evocativo per raccontare un vissuto o un'emozione", ha commentato la cantante, che ha aggiunto sull'album: "In 'Miss Italia' racchiudo tutto il mio mondo interiore in due parole diventate ormai universali, parte dell'immaginario collettivo. Racconto la mia storia: il rapporto con il fallimento, il senso d'inadeguatezza e l'accettazione dell'imperfezione, sono contenta che questo significato sia arrivato".
La presentazione dell'album e il tour
Ditonellapiaga proseguirà la presentazione del nuovo album in tutta Italia, a partire dal 14 aprile alla Feltrinelli Duomo di Milano, per poi proseguire nelle sedi di Bari il 15 aprile e di Napoli il 16 aprile. Da giugno a settembre, la cantante sarà poi impegnata in numerosi concerti che la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival italiani. In autunno, invece, sarà la volta di due speciali appuntamenti nei club: il 27 novembre all'Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.