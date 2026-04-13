"È bello sapere che la possibilità di potersi esprimere artisticamente in libertà sia considerato un valore importante da tutelare, soprattutto quando non si intacca la dignità altrui. Credo nella potenza delle immagini, nel loro potere evocativo per raccontare un vissuto o un'emozione", ha commentato la cantante, che ha aggiunto sull'album: "In 'Miss Italia' racchiudo tutto il mio mondo interiore in due parole diventate ormai universali, parte dell'immaginario collettivo. Racconto la mia storia: il rapporto con il fallimento, il senso d'inadeguatezza e l'accettazione dell'imperfezione, sono contenta che questo significato sia arrivato".