Asha Bhosle, la voce immortale di Bollywood si spegne a 92 anni
Più di 12mila brani e una carriera unica: il mondo della musica indiana piange una delle sue maggiori protagoniste
Asha Bhosle © Instagram
Una carriera da record
Addio a una delle voci più iconiche e versatili della storia di Bollywood: Asha Bhosle, leggenda della musica indiana, si è spenta all'età di 92 anni a Mumbai. La notizia è stata confermata dal figlio della cantante. L'artista era stata ricoverata in ospedale dopo un infarto e le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore. Con la sua scomparsa si chiude un capitolo unico della musica cinematografica indiana, capace di attraversare oltre otto decenni e di segnare intere generazioni. Nel corso della sua straordinaria carriera, Asha Bhosle ha registrato oltre 12.000 brani in diverse lingue indiane, affermandosi come la regina indiscussa del playback di Bollywood.
La sua voce ha dato vita ad alcune delle sequenze più celebri del cinema indiano, con gli attori che interpretavano in scena le sue esibizioni vocali. Tra i brani più noti figurano "Dum Maro Dum", "Piya Tu Ab To Aaja" e "Mehndi Hai Rachnewali", oltre a film cult come Teesri Manzil, Caravan e Umrao Jaan.
Dalle radici musicali al successo mondiale
Nata l'8 settembre 1933 nel Maharashtra, Asha Bhosle proveniva da una delle famiglie musicali più importanti dell'India. Figlia del cantante e attore Deenanath Mangeshkar, iniziò a cantare da giovanissima, debuttando nel 1943.
Il successo arrivò tra gli anni '50 e '60, quando si affermò come interprete estremamente versatile, passando con naturalezza da ghazal, bhajan e qawwali fino alla musica pop. Il suo talento la portò anche oltre i confini nazionali, grazie a collaborazioni internazionali con Boy George e Michael Stipe dei R.E.M., oltre al celebre tributo dei Cornershop con "Brimful of Asha".
La collaborazione con R.D. Burman
Uno dei capitoli più importanti della sua carriera è stato il sodalizio artistico con il compositore R.D. Burman, che in seguito divenne anche suo marito.
Insieme rivoluzionarono il suono di Bollywood, dando vita a brani innovativi e trasversali che hanno segnato l'inizio di una nuova era musicale. Bhosle ha spesso raccontato come Burman abbia contribuito a far emergere sfumature inedite della sua voce.
Vita privata
La vita privata della cantante è stata intensa e complessa. Sposata giovanissima a 16 anni, lasciò il marito nel 1960, quando era già madre di tre figli, affrontando un lungo percorso di indipendenza personale. Parallelamente, visse per anni il confronto costante con la sorella maggiore Lata Mangeshkar, altra icona della musica indiana, con cui il rapporto è stato spesso al centro dell'attenzione mediatica.
Collaborazioni, curiosità e ultimi anni
Asha Bhosle non ha mai smesso di sperimentare. Nel corso degli anni ha collaborato con numerosi artisti internazionali e ha continuato a lavorare anche in età avanzata.
Tra gli episodi più curiosi, c'è la collaborazione con il giocatore di cricket Brett Lee nel 2007 e la sua grande passione per lo sport, in particolare per il cricket.
Nel 2023 ha festeggiato i 90 anni con un concerto a Dubai, continuando a esibirsi fino agli ultimi anni. Più recentemente ha partecipato a progetti digitali e contenuti sul suo canale YouTube, avvicinandosi anche alle nuove generazioni.
L'ultimo addio e i tributi dal mondo
La notizia della sua morte ha suscitato un'ondata di cordoglio internazionale.
Il Primo Ministro indiano Narendra Modi l'ha definita "una delle voci più iconiche e versatili che l'India abbia mai conosciuto", sottolineando il suo contributo al patrimonio culturale del Paese. Numerosi anche i messaggi dal mondo dello spettacolo: l'attrice Hema Malini ha ricordato il legame personale con la cantante, mentre il compositore Shankar Mahadevan ha sottolineato come la sua musica "non morirà mai".
Asha Bhosle lascia un'eredità musicale immensa e una voce che ha attraversato generazioni, confini e stili, restando una delle interpreti più influenti della storia della musica indiana.