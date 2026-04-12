Asha Bhosle, la voce immortale di Bollywood si spegne a 92 anni

Addio a una delle voci più iconiche e versatili della storia di Bollywood: Asha Bhosle, leggenda della musica indiana, si è spenta all'età di 92 anni a Mumbai. La notizia è stata confermata dal figlio della cantante. L'artista era stata ricoverata in ospedale dopo un infarto e le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore. Con la sua scomparsa si chiude un capitolo unico della musica cinematografica indiana, capace di attraversare oltre otto decenni e di segnare intere generazioni. Nel corso della sua straordinaria carriera, Asha Bhosle ha registrato oltre 12.000 brani in diverse lingue indiane, affermandosi come la regina indiscussa del playback di Bollywood.