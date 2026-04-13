Nadia Comaneci, il "10 perfetto" raccontato sul palco a Milano

Nadia Comaneci non è stata un’atleta vincente e qualsiasi. Lei è stata la ginnasta del 10 perfetto, simbolo assoluto di talento innaturale e disciplina imposta. Il viaggio emotivo della stella dello sport romeno diventa un mito nel vero senso del termine. Il percorso viene messo in scena da Claudia Bianchi all’Alta Luce Teatro di Milano: l’appuntamento è per venerdì 17 e sabato 18 aprile alle ore 20.30.