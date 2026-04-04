"Il brano è nato da una sequenza di accordi che mi piaceva e che risultava piuttosto pop e giocosa, così ho continuato a lavorarci finché non ho ottenuto qualcosa", ha spiegato l'ex Genesis in un comunicato. Ha poi aggiunto riguardo al singolo: "Mi riporta ai tempi della scuola, perché prima dei Genesis cercavamo di essere più autori che musicisti: canzoni pop o soul/R&B. In un certo senso, parla di aprire la mente e di guardarsi dentro per capire un po' meglio noi stessi e il mondo in cui viviamo, con la speranza di rispondere in modo più responsabile e compassionevole".