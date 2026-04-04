Peter Gabriel e il singolo "Till Your Mind Is Shining": "Mi ricorda i tempi prima dei Genesis"
Il musicista britannico torna con un nuovo singolo tratto dall'album "o\i" che uscirà nel corso del 2026
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S'intitola "Till Your Mind Is Shining" il nuovo singolo di Peter Gabriel, che anticipa la pubblicazione del suo nuovo album "o\i". Il musicista ex membro dei Genesis ha scelto, come per il disco precedente "i/o", una ricorrenza particolare per l'uscita dei singoli: il ciclo di luna piena. Gabriel ha descritto il brano come "il più vicino a una canzone pop di questo disco".
Un brano che "apre la mente"
"Il brano è nato da una sequenza di accordi che mi piaceva e che risultava piuttosto pop e giocosa, così ho continuato a lavorarci finché non ho ottenuto qualcosa", ha spiegato l'ex Genesis in un comunicato. Ha poi aggiunto riguardo al singolo: "Mi riporta ai tempi della scuola, perché prima dei Genesis cercavamo di essere più autori che musicisti: canzoni pop o soul/R&B. In un certo senso, parla di aprire la mente e di guardarsi dentro per capire un po' meglio noi stessi e il mondo in cui viviamo, con la speranza di rispondere in modo più responsabile e compassionevole".
Dalla musica all'arte
Per ogni traccia di "o\i" è prevista un'illustrazione diversa. A "Till Your Mind Is Shining" è stata affiancata "Warp Time With Warp Self No. 2" dell'artista giapponese Tatsuo Miyajima. A tal proposito, Peter Gabriel ha raccontato: "Qualche anno fa sono andato a Hiroshima e ho parlato con alcune delle sopravvissute alla bomba, donne straordinarie che hanno dedicato la loro vita a mantenere viva la loro esperienza della terribile realtà e dell'orrore totale di una bomba atomica".
Nella scelta dell'opera, Gabriel voleva "un'immagine che trasmettesse una sensazione di freddezza, struttura e informazione, ma anche di delicatezza e introspezione". Sull'opera in sé ha aggiunto: "Mi piace molto il fatto che, in un certo senso, risulti futuristica, con numeri e dati, eppure si ha questo sé distorto sullo sfondo".