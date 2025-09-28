Genesis, "The Lamb Lies Down On Broadway" in edizione speciale per i 50 anni

“Forse è logico che un album complesso come The Lamb Lies Down On Broadway abbia una storia altrettanto complessa. La saga che sta alla base della sua realizzazione è strana e lunga, coinvolgendo case di campagna infestate dai topi, inquietanti presentimenti sul futuro - o almeno del futuro della musica rock - registi di Hollywood, scontri di personalità e peni gonfiabili - scrive Alexis Petridis nel paragrafo di apertura delle note di copertina -. A volte è anche controversa: parlando con gli ex membri dei Genesis di The Lamb... quasi mezzo secolo dopo, è difficile non rimanere colpiti dal fatto che raramente sono d'accordo al riguardo. Alcuni membri della band pensano che sia il miglior album della loro carriera. Altri lo considerano un esperimento coraggioso ma imperfetto. C’è chi lo vede come l'apoteosi assoluta del rock progressivo dei primi anni '70: un doppio concept album pieno di musica densa, intricata e in continuo mutamento, caratterizzato da una trama così intricata e strana che persino alcuni membri della band faticavano a comprenderla ("Chiedi a Peter: sono solo il batterista", ha alzato le spalle Phil Collins quando un giornalista lo ha interrogato al riguardo poco dopo l'uscita). Ha dato vita a una delle presentazioni dal vivo più famose e teatrali della storia del rock. Alcuni pensano che abbia persino anticipato l'arrivo del punk rock. In effetti, ci buone ragioni per credere che The Lamb Lies Down On Broadway sia tutte queste cose insieme – esperimento imperfetto, momento culminante della carriera, capolavoro del prog, precursore visionario punk – e forse è proprio questa la chiave della sua longevità".