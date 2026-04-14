Sui social, Liam ha commentato l'ingresso degli Oasis nella Rock Hall con grande ironia: "Voglio ringraziare tutta la gente che ha votato per noi: è un grande onore. Fin da quando ero piccolo e cantavo sotto la doccia sognavo che un giorno sarei entrato nella Rock and Roll Hall of Fame. È vero quello che dicono: tutto è possibile se hai un sogno", si legge in un post su X.