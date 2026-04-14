Rock and Roll Hall of Fame: i nuovi membri, dagli Oasis e Phil Collins agli Iron Maiden
Nella lista anche Billy Idol e il gruppo hardcore hip-hop Wu-Tang Clan
© John McMurtrie
È ufficiale: gli Oasis e il cantante britannico Phil Collins sono tra i nomi selezionati per entrare nella Rock and Roll Hall of Fame, il pantheon di questo genere musicale negli Stati Uniti. L'ingresso avverrà durante una cerimonia il 14 novembre a Los Angeles. Oltre a loro entreranno nella Hall of Fame anche i giganti del metal Iron Maiden, per lungo tempo snobbati insieme al duo composto da Liam e Noel Gallagher.
L'elenco dei nomi
Ad affiancare Phil Collins, gli Oasis e gli Iron Maiden, ci sono i Joy Division/New Order, Billy Idol, Sade, Luther Vandross e i Wu-Tang Clan. Curioso rimane il caso degli Iron Maiden, che ha ottenuto il favore della giuria nonostante non si sia classificata tra le prime cinque nella votazione del pubblico. Un fatto che si contrappone a quelli del 2021 e del 2023, quando la band era stata premiata dal pubblico ma non dalla giuria. Il riconoscimento, inoltre, arriva giusto in tempo per i 50 anni di carriera della band.
"Desideriamo ringraziare la Rock & Roll Hall of Fame per aver incluso noi (e gli ex membri che hanno fatto parte della nostra storia) tra gli artisti premiati del 2026. Per gli Iron Maiden, il rapporto con i fan è sempre venuto prima di ogni altra cosa, inclusi premi e riconoscimenti del settore", così ha commentato il manager della band, Rod Smallwood.
La posizione degli Oasis
Resta ora un quesito: capire se gli Oasis si presenteranno davvero alla cerimonia di novembre. Un dubbio che sorge spontaneo dopo le dichiarazioni di Liam Gallagher sui risultati parziali del voto popolare per la Hall of Fame: "Vorrei ringraziare dal profondo del cuore tutte le persone che NON hanno votato per noi". Difficile battere, comunque, le forti dichiarazioni del 2024 in cui Gallagher diceva: "f*****o la Rock and Roll Hall of Fame, è piena di s*****i".
Sui social, Liam ha commentato l'ingresso degli Oasis nella Rock Hall con grande ironia: "Voglio ringraziare tutta la gente che ha votato per noi: è un grande onore. Fin da quando ero piccolo e cantavo sotto la doccia sognavo che un giorno sarei entrato nella Rock and Roll Hall of Fame. È vero quello che dicono: tutto è possibile se hai un sogno", si legge in un post su X.