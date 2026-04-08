La danza, del resto, è da sempre parte della sua vita. Cresciuta tra sale prova e coreografie, ha affinato il suo stile lontano dai riflettori, formandosi con costanza e disciplina. Alcuni video delle sue performance erano già diventati virali nel 2024 quando il coreografo Lil Kelaan Carter aveva pubblicato un filmato delle sue esibizioni, mostrando energia e tecnica. Ma questo debutto rappresenta il primo vero passo ufficiale. La strada è ancora lunga, ma il segnale è chiaro: Shiloh Jolie non vuole essere "la figlia di", ma un'artista con una voce propria.