"Brad Pitt si sposa": ecco perché dopo 8 anni è arrivato l'accordo di divorzio con la Jolie

Negli ultimi anni, ricorda il settimanale People, Angelina Jolie e Brad Pitt si era scontrata per l'affidamento dei figli e per questioni legali relative a Chateau Miraval, la tenuta e azienda vinicola francese da 164 milioni di dollari che condividevano. L'attrice aveva accusato Pitt di essere stato violento nei suoi confronti e nei confronti dei loro sei figli, Maddox, 22 anni, Zahara, 19 anni, Pax, 20 anni, Shiloh, 18 anni, e i gemelli Knox e Vivienne, 16. Le autorità non incriminarono l'attore dopo le indagini svolte all'epoca.