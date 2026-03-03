Maddox non è comunque l’unico ad aver preso le distanze dal cognome paterno. Dal matrimonio con l’ex marito Brad Pitt, 61 anni, Angelina Jolie ha avuto altri figli: Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne. E negli ultimi tempi diversi di loro hanno adottato pubblicamente solo il cognome Jolie.