Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici della mastectomia preventiva: "La vita è più forte"
© Time France
© Time France
Sui credit di "Couture" Maddox sceglie di firmarsi solo Jolie, eliminando il cognome di papà Brad Pitt: un segnale che segue le scelte dei fratelli
© -olycom
C’è un dettaglio che non è passato inosservato nei titoli di coda di "Couture", il nuovo film drammatico interpretato da Angelina Jolie. Tra i nomi della troupe compare anche quello del figlio maggiore, Maddox, 24 anni, che ha lavorato come assistente alla regia. Ma la dicitura indicata è significativa: Maddox Jolie, niente Pitt, come confermato da People.
Nel film, l’attrice cinquantenne veste i panni di una regista americana a cui viene diagnosticata una malattia proprio mentre arriva in Francia per realizzare un video destinato a una sfilata di moda parigina. La pellicola ha debuttato nelle sale francesi di recente e la conferma arriva anche dalle note di produzione diffuse in occasione della presentazione al Toronto International Film Festival, dove il giovane era già indicato come Maddox Jolie.
Ma non è sempre stato così. Nel 2024, nel dramma "Maria", in cui Angelina Jolie interpretava la compianta diva dell’opera Maria Callas, Maddox – anche allora coinvolto nella produzione come assistente – figurava ancora come Maddox Jolie-Pitt.
Maddox non è comunque l’unico ad aver preso le distanze dal cognome paterno. Dal matrimonio con l’ex marito Brad Pitt, 61 anni, Angelina Jolie ha avuto altri figli: Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne. E negli ultimi tempi diversi di loro hanno adottato pubblicamente solo il cognome Jolie.
Nel maggio 2024, in occasione del musical di Broadway "The Outsiders", prodotto da Vivienne con il supporto della madre, l’adolescente risultava accreditata come Vivienne Jolie, non più Jolie-Pitt. Ad agosto dello stesso anno, la rivista Essence ha diffuso un video in cui Zahara, studentessa allo Spelman College e membro di una confraternita, si presentava come "Zahara Marley Jolie".
Diverso il caso di Shiloh, nata Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, che ha intrapreso un percorso formale per modificare ufficialmente il proprio nome in Shiloh Jolie poco dopo aver compiuto diciotto anni. Come previsto dalla procedura californiana, i documenti relativi al cambio di nome sono stati pubblicati su un quotidiano, il Los Angeles Times.
Se per Shiloh il cambiamento è quindi ufficiale, non è chiaro se gli altri fratelli abbiano seguito lo stesso iter legale. All’epoca, l’avvocato della ragazza aveva spiegato che la sua assistita aveva preso "una decisione indipendente e significativa a seguito di eventi dolorosi".
Curiosamente, in modo simile ai figli, la rinuncia a essere chiamata con il cognome paterno è stata una strada intrapresa anche dall’attrice. Nata Angelina Jolie Voight, erede di un cognome importante a Hollywood, l’attrice ha deciso di farsi chiamare semplicemente Angelina Jolie.
Da allora ha costruito la sua identità pubblica e professionale senza quel riferimento, scegliendo di mantenere solo il cognome della madre, in un gesto che ha segnato anche simbolicamente il suo percorso personale e artistico. Una strada che, oggi, sembra essere stata intrapresa anche dal figlio Maddox, solo l’ultimo in ordine cronologico, e dagli altri fratelli di una coppia che ha fatto sognare milioni di fan.
© Time France
© Time France