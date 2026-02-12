Tom Cruise e Brad Pitt lottano in un video generato dall'IA: il deepfake è subito virale

Quindici secondi. Tanto dura il video che ha fatto tremare Hollywood. Si vedono Tom Cruise e Brad Pitt sul tetto di un palazzo, che lottano in una sequenza da film d'azione, atmosfera post-apocalittica, fotografia curata. Non è un trailer. Non è un film in lavorazione. Non è un blockbuster. È tutto falso: creato dall'intelligenza artificiale, diffuso online dal regista Ruairi Robinson e diventato immediatamente virale sul web e sui social.