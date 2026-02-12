Tom Cruise e Brad Pitt lottano in un video generato dall'IA: il deepfake è subito virale

Tom Cruise riceve l'Oscar alla carriera ai Governors Awards
Un breve filmato mostra le due star in una scena di combattimento iperrealistica sul tetto di un palazzo. Rhett Reese: "È probabilmente finita per noi"
Brad Pitt alla premiere di "F1 The Movie" a Londra con Tom Cruise
Quindici secondi. Tanto dura il video che ha fatto tremare Hollywood. Si vedono Tom Cruise e Brad Pitt sul tetto di un palazzo, che lottano in una sequenza da film d'azione, atmosfera post-apocalittica, fotografia curata. Non è un trailer. Non è un film in lavorazione. Non è un blockbuster. È tutto falso: creato dall'intelligenza artificiale, diffuso online dal regista Ruairi Robinson e diventato immediatamente virale sul web e sui social.
Robinson non ha realizzato solo una versione del filmato, ma più varianti: cambiano dialoghi, angolazioni di camera e dettagli, mentre l'ambientazione e la coreografia restano le stesse. Una dimostrazione pratica di quanto siano diventati potenti i software di generazione video.
La reazione che ha fatto più rumore non è arrivata da un attore o da un produttore, ma da uno sceneggiatore. Rhett Reese, che ha firmato tra l'altro Deadpool & Wolverine, ha ripostato il video su X con una frase senza giri di parole: "It's likely over for us". Tradotto: è probabilmente finita per noi.
Non si è fermato lì. In un post successivo Reese ha aggiunto che presto una singola persona con talento e visione potrebbe realizzare un film "indistinguibile" da quelli che oggi escono dai grandi studios. Fantascienza? Fino a qualche anno fa, sì. Oggi molto meno.
Il video arriva in un momento in cui il tema è tutt'altro che risolto. Nel 2023 Hollywood si è fermata: prima gli sceneggiatori della WGA, poi gli attori di SAG-AFTRA sono scesi in sciopero chiedendo, tra le altre cose, regole chiare sull'intelligenza artificiale. Alla fine degli accordi, qualcosa è stato messo nero su bianco.
La WGA ha ottenuto che l'IA non possa scrivere o riscrivere materiale letterario e che i contenuti generati artificialmente non possano essere usati per scavalcare crediti e diritti degli autori. SAG-AFTRA ha invece puntato sul consenso informato e sui compensi quando vengono create o usate "digital replica" degli attori.
Sui social, le opinioni si dividono. C’è chi definisce la clip impressionante e inevitabile, chi invece ne critica la qualità e sottolinea che la magia del cinema non si riduce a una buona resa visiva. Ma la sensazione è che il confine tra reale e artificiale sia sempre più sottile.
La scelta dei due protagonisti non è casuale. Cruise e Pitt sono due delle facce più riconoscibili del cinema mondiale e, tra l'altro, hanno già condiviso un set: erano insieme in Intervista col vampiro nel 1994. Usare volti così noti serve esattamente a questo: testare quanto l'IA riesca a convincere lo spettatore.
E il risultato, almeno a un primo sguardo, è inquietante. Non perché il video sia perfetto – a guardarlo con attenzione qualcosa non torna – ma perché ci siamo abbastanza vicini da rendere la domanda inevitabile: tra qualche mese, riusciremo ancora a distinguere?
